Колишній голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус може стати гравцем Ньюкасла.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Перехід знаходиться на фінальній стадії. Сторони обговорюють контракт до 2023 року.

Ньюкасл шукає заміну для травмованого воротаря Карла Дарлоу.

29-річний німець є вільним агентом.

The free agent Loris #Karius to #Newcastle is at the final stage. Ready a contract until 2023. #transfers #NUFC