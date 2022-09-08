Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 вересня, відбудуться матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.
Ліга Європи 2022/2023
1 тур, 08 вересня
19:45 Фенербахче - Динамо Київ
19:45 АЕК Ларнака - Ренн
19:45 Лудогорець - Рома
19:45 Мальме - Брага
Актуально: Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
19:45 ПСВ - Буде-Глімт
19:45 Уніон Берлін - Рояль Уніон
19:45 ХІК Бетіс
19:45 Цюрих АРсенал
22:00 Лаціо - Феєнорд
22:00 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад
22:00 Нант - Олімпіакос
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22:00 Омонія - Шериф
22:00 Ференцварош - Трабзонспор
22:00 Фрайбург - Карабах
22:00 Црвена Звезда - Монако
22:00 Штурм - Мідтьюлланн