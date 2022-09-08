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Динамо зіграє з Фенербахче, МЮ прийматиме Реал Сосьєдад: розклад матчів 1 туру Ліги Європи

Сьогодні 08:11 336 0
Розклад матчів 1 туру Ліги Європи
Динамо зіграє з Фенербахче, МЮ прийматиме Реал Сосьєдад: розклад матчів 1 туру Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 вересня, відбудуться матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.

Ліга Європи 2022/2023
1 тур, 08 вересня

19:45 Фенербахче - Динамо Київ

19:45 АЕК Ларнака - Ренн

19:45 Лудогорець - Рома

19:45 Мальме - Брага

  Актуально: Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція

19:45 ПСВ - Буде-Глімт

19:45 Уніон Берлін - Рояль Уніон

19:45 ХІК Бетіс

19:45 Цюрих АРсенал

22:00 Лаціо - Феєнорд

22:00 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад

22:00 Нант - Олімпіакос

  Читайте: Фенербахче - Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи

22:00 Омонія - Шериф

22:00 Ференцварош - Трабзонспор

22:00 Фрайбург - Карабах

22:00 Црвена Звезда - Монако

22:00 Штурм - Мідтьюлланн

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