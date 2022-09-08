Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:11 1975
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 13:35 1893
Дніпро-1 прийматиме АЗ, Кельн завітає в гості до Ніцци: розклад матчів 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 08:44 320
Динамо зіграє з Фенербахче, МЮ прийматиме Реал Сосьєдад: розклад матчів 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:11 495
Україна поступилась Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022
Вчора 23:59 1712
Наполі розгромив Ліверпуль, Баварія обіграла Інтер. Результати 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 878
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:32 7852
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 22:11 10252 1
Проценко - четвертий у фіналі Діамантової ліги-2022
Вчора 20:37 383
Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу
Вчора 19:53 667 2
Прямі трансляції

Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 13:35 1893 0
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Аякс 1 1 0 0 4-0 3
2  Наполі 1 1 0 0 4-1 3
3  Ліверпуль 1 0 0 1 1-4 0
4  Рейнджерс 1 0 0 1 0-4 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Аякс - Рейнджерс 4:0
  • 22:00. Наполі - Ліверпуль 4:1

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Ліверпуль - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Наполі

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Наполі

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Наполі - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Наполі - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Ліверпуль - Наполі
  • 22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Атлетіко 1 1 0 0 2-1 3
2  Брюгге 1 1 0 0 1-0 3
3  Порту 1 0 0 1 1-2 0
4  Баєр 1 0 0 1 0-1 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Атлетіко - Порту 2:1
  • 22:00. Брюгге - Баєр 1:0

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Порту - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Атлетіко

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Порту - Баєр
  • 22:00. Брюгге - Атлетіко

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Брюгге - Порту
  • 22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

  • 19:45. Порту - Атлетіко
  • 19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 1 1 0 0 5-1 3
2  Баварія 1 1 0 0 2-0 3
3  Інтер 1 0 0 1 0-2 0
4  Вікторія 1 0 0 1 1-5 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Барселона - Вікторія 5:1
  • 22:00. Інтер - Баварія 0:2

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Вікторія - Інтер
  • 22:00. Баварія - Барселона

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Баварія - Вікторія
  • 22:00. Інтер - Барселона

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Барселона - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Інтер - Вікторія
  • 22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Баварія - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Спортінг 1 1 0 0 3-0 3
2  Тоттенгем 1 1 0 0 2-0 3
3  Марсель 1 0 0 1 0-2 0
4  Айнтрахт 1 0 0 1 0-3 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Айнтрахт - Спортінг 0:3
  • 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель 2:0

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Спортінг - Тоттенгем
  • 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт
  • 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Спортінг - Айнтрахт
  • 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Динамо З 1 1 0 0 1-0 3
2  Зальцбург 1 0 1 0 1-1 1
3  Мілан 1 0 1 0 1-1 1
4  Челсі 1 0 0 1 0-1 0

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0
  • 22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Мілан - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Зальцбург

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Мілан

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Динамо З. - Зальцбург
  • 22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Челсі
  • 22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Челсі - Динамо З.
  • 22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Шахтар 1 1 0 0 4-1 3
2  Реал 1 1 0 0 3-0 3
3  РБ Лейпциг 1 0 0 1 1-4 0
4  Селтік 1 0 0 1 0-3 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Селтік - Реал 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Шахтар - Селтік 
  • 22:00. Реал - РБ Лейпциг

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. РБ Лейпциг - Селтік
  • 22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Шахтар - Реал
  • 22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Селтік - Шахтар
  • 22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

  • 19:45. Реал - Селтік
  • 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 1 1 0 0 4-0 3
2  Боруссія Д 1 1 0 0 3-0 3
3  Копенгаген 1 0 0 1 0-3 0
4  Севілья 1 0 0 1 0-4 0

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0
  • 22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.
  • 22:00. Копенгаген - Севілья

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
  • 22:00. Севілья - Боруссія Д.

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Севілья - Копенгаген
  • 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
  • 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Бенфіка  1 1 0 0 2-0 3
2  ПСЖ 1 1 0 0 2-1 3
3  Ювентус 1 0 0 1 0-2 0
4  Маккабі Х 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Ювентус - Бенфіка
  • 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Ювентус - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - ПСЖ

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Ювентус - ПСЖ
  • 22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

  • 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

  • 11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

  • 9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

Коментарі ()
Популярне зараз
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 3053
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 1975
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7852
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3259
Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи 3084
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 10252 1
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3416 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 50952 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14288
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7754
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12893
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21493