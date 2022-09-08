Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.
6 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.
Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.
Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|Наполі
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|3
|Ліверпуль
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|4
|Рейнджерс
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
1-й тур, 7 вересня
- 19:45. Аякс - Рейнджерс 4:0
- 22:00. Наполі - Ліверпуль 4:1
2-й тур, 13 вересня
- 22:00. Ліверпуль - Аякс
- 22:00. Рейнджерс - Наполі
3-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс
- 22:00. Аякс - Наполі
4-й тур, 12 жовтня
- 19:45. Наполі - Аякс
- 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль
5-й тур, 26 жовтня
- 22:00. Наполі - Рейнджерс
- 22:00. Аякс - Ліверпуль
6-й тур, 1 листопада
- 22:00. Ліверпуль - Наполі
- 22:00. Рейнджерс - Аякс
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Атлетіко
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Порту
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Баєр
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
1-й тур, 7 вересня
- 22:00. Атлетіко - Порту 2:1
- 22:00. Брюгге - Баєр 1:0
2-й тур, 13 вересня
- 22:00. Порту - Брюгге
- 22:00. Баєр - Атлетіко
3-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Порту - Баєр
- 22:00. Брюгге - Атлетіко
4-й тур, 12 жовтня
- 19:45. Атлетіко - Брюгге
- 22:00. Баєр - Порту
5-й тур, 26 жовтня
- 19:45. Брюгге - Порту
- 22:00. Атлетіко - Баєр
6-й тур, 1 листопада
- 19:45. Порту - Атлетіко
- 19:45. Баєр - Брюгге
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2
|Баварія
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Інтер
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4
|Вікторія
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
1-й тур, 7 вересня
- 22:00. Барселона - Вікторія 5:1
- 22:00. Інтер - Баварія 0:2
2-й тур, 13 вересня
- 19:45. Вікторія - Інтер
- 22:00. Баварія - Барселона
3-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Баварія - Вікторія
- 22:00. Інтер - Барселона
4-й тур, 12 жовтня
- 22:00. Барселона - Інтер
- 22:00. Вікторія - Баварія
5-й тур, 26 жовтня
- 19:45. Інтер - Вікторія
- 22:00. Барселона - Баварія
6-й тур, 1 листопада
- 22:00. Баварія - Інтер
- 22:00. Вікторія - Барселона
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Спортінг
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Тоттенгем
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
1-й тур, 7 вересня
- 19:45. Айнтрахт - Спортінг 0:3
- 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель 2:0
2-й тур, 13 вересня
- 19:45. Спортінг - Тоттенгем
- 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт
3-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг
- 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем
4-й тур, 12 жовтня
- 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт
- 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель
5-й тур, 26 жовтня
- 22:00. Тоттенгем - Спортінг
- 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель
6-й тур, 1 листопада
- 22:00. Спортінг - Айнтрахт
- 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Динамо З
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Зальцбург
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Мілан
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Челсі
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
1-й тур, 6 вересня
- 19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0
- 22:00. Зальцбург - Мілан 1:1
2-й тур, 14 вересня
- 19:45. Мілан - Динамо З.
- 22:00. Челсі - Зальцбург
3-й тур, 5 жовтня
- 19:45. Зальцбург - Динамо З.
- 22:00. Челсі - Мілан
4-й тур, 11 жовтня
- 22:00. Динамо З. - Зальцбург
- 22:00. Мілан - Челсі
5-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Зальцбург - Челсі
- 22:00. Динамо З. - Мілан
6-й тур, 2 листопада
- 22:00. Челсі - Динамо З.
- 22:00. Мілан - Зальцбург
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Шахтар
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|4
|Селтік
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
1-й тур, 6 вересня
- 22:00. Селтік - Реал 0:3
- 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4
2-й тур, 14 вересня
- 19:45. Шахтар - Селтік
- 22:00. Реал - РБ Лейпциг
3-й тур, 5 жовтня
- 19:45. РБ Лейпциг - Селтік
- 22:00. Реал - Шахтар
4-й тур, 11 жовтня
- 22:00. Шахтар - Реал
- 22:00. Селтік - РБ Лейпциг
5-й тур, 25 жовтня
- 22:00. Селтік - Шахтар
- 22:00. РБ Лейпциг - Реал
6-й тур, 2 листопада
- 19:45. Реал - Селтік
- 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Манчестер Сіті
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|Боруссія Д
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|4
|Севілья
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
1-й тур, 6 вересня
- 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0
- 22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4
2-й тур, 14 вересня
- 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.
- 22:00. Копенгаген - Севілья
3-й тур, 5 жовтня
- 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
- 22:00. Севілья - Боруссія Д.
4-й тур, 11 жовтня
- 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
- 22:00. Боруссія Д. - Севілья
5-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Севілья - Копенгаген
- 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті
6-й тур, 2 листопада
- 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
- 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бенфіка
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Ювентус
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4
|Маккабі Х
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
1-й тур, 6 вересня
- 22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1
- 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0
2-й тур, 14 вересня
- 22:00. Ювентус - Бенфіка
- 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ
3-й тур, 5 жовтня
- 22:00. Ювентус - Маккабі Х.
- 22:00. Бенфіка - ПСЖ
4-й тур, 11 жовтня
- 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
- 22:00. ПСЖ - Бенфіка
5-й тур, 25 жовтня
- 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
- 22:00. Бенфіка - Бенфіка
6-й тур, 2 листопада
- 22:00. Ювентус - ПСЖ
- 22:00. Маккабі х. - Бенфіка
Плей-оф
По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.
1/8 фіналу
- 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.
1/4 фіналу
- 11/12 та 18/19 квітня
1/2 фіналу
- 9/10 та 16/17 травня
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.