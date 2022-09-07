Наполі розгромив Ліверпуль, Баварія обіграла Інтер. Результати 1 туру Ліги чемпіонів

Результати 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023.

Український нападник Брюгге Роман Яремчук у матчі з Баєром вийшов на поле на 64-й хвилині гри.

Ліга чемпіонів 2022/2023

1 тур, 07 вересня

Група В

Атлетіко - Порту 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+2 Ермосо, 1:1 - 90+5 Урібе (пен), 2:1 - 90+11 Грізманн

Брюгге - Баєр 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Сілла

Група С

Барселона - Вікторія 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 13 Кессьє, 2:0 - 34 Левандовський, 2:1 - 44 Сікора, 3:1 - 45+3 Левандовський, 4:1 - 67 Левандовський, 5:1 - 71 Торрес

Інтер - Баварія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Сане, 0:2 - 66 Д’Амброзіо

Група А

Наполі - Ліверпуль 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Зеліньскі, 2:0 - 31 Замбо, 3:0 - 44 Сімеоне, 4:0 - 47 Зеліньскі, 4:1 - 49 Діас

Група D

Тоттенгем - Марсель 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Рішарлісон, 2:0 - 81 Рішарлісон