Джерело - Чемпіон.
Кривбас провів ребрендинг на НСК Олімпійський, де грає домашні матчі УПЛ.
Про це повдіомляє Zorya Londonsk.
Криворіжці оновили афіші та лави для запасних у клубні кольори. Також у холі з’явилися рекламні борди з логотипом Кривбасу.
На головному стадіоні країни Кривбас грав проти ФК Львів (0:0). Також, у Києві також відбудеться і наступний домашній матч проти Вереса.
FC Kryvbas taking the lead of FC Shakhtar whilst they play two of their UPL home games (minimum) at NSK Olympiyskyi— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 7, 2022
Despite no fans being allowed to watch, they’ve fully committed to branding around Ukraine’s national stadium & give it a makeover during their games there 🔴🏟⚪️ pic.twitter.com/sx9lE8KQQV