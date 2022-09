Кривбас провів ребрендинг на НСК Олімпійський, де грає домашні матчі УПЛ.

Про це повдіомляє Zorya Londonsk.

Криворіжці оновили афіші та лави для запасних у клубні кольори. Також у холі з’явилися рекламні борди з логотипом Кривбасу.

На головному стадіоні країни Кривбас грав проти ФК Львів (0:0). Також, у Києві також відбудеться і наступний домашній матч проти Вереса.

FC Kryvbas taking the lead of FC Shakhtar whilst they play two of their UPL home games (minimum) at NSK Olympiyskyi



Despite no fans being allowed to watch, they’ve fully committed to branding around Ukraine’s national stadium & give it a makeover during their games there 🔴🏟⚪️ pic.twitter.com/sx9lE8KQQV