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Кривбас провів ребрендинг на НСК Олімпійський

Сьогодні 20:27 321 0
Кривбас грає домашні матчі УПЛ на НСК Олімпійський
Кривбас провів ребрендинг на НСК Олімпійський
#Кривбас, #НСК Олімпійський, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас провів ребрендинг на НСК Олімпійський, де грає домашні матчі УПЛ.

Про це повдіомляє Zorya Londonsk.

Криворіжці оновили афіші та лави для запасних у клубні кольори. Також у холі з’явилися рекламні борди з логотипом Кривбасу.

На головному стадіоні країни Кривбас грав проти ФК Львів (0:0). Також, у Києві також відбудеться і наступний домашній матч проти Вереса.

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