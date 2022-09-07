Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи

У Руслана Нещерета перелом носа

Динамо зіштовхнулось з кадровими труднощами напередодні матчу Ліги Європи проти Фенербахче.

Про це повдіомляє пресслужба київського клубу.

Голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет зазнав перелому носа та переніс операцію.

20-річний гравець пропустить кілька тижнів через травму. Нещерет не полетів разом з командою до Стамбулу на матч першого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче. Замість нього третім воротарем Динамо став Денис Ігнатенко.

Зазначимо, що подібна травма у Руслана не вперше – під час зимових зборів йому вже ламали ніс – це сталося у контрольному матчі із норвезькою командою Буде/Глімт на навчально-тренувальному зборі, що проходив в Іспанії.

У поточному сезоні Руслан ще не виходив на поле в офіційних матчах, а лише брав участь у благодійних поєдинках.

Раніше Динамо назвало заявку на матч з Фенербахче.