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Динамо назвало заявку на матч з Фенербахче

Сьогодні 21:25 178 0
У складі 25 гравців
Динамо назвало заявку на матч з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Фенербахче

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо прибуло у Стамбул на матч 1-го туру групового раунду Ліги Європи з Фенербахче.

У майбутньому поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Денис Ігнатенко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Матч Фенербахче - Динамо відбудеться на стадіоні Шюкру Сарачоглу у четвер, 8 вересня. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

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