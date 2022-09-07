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Мудрик: Говорили, що цей Шахтар переїжджатимуть катком

Сьогодні 16:11 332 0
Михайло Мудрик оцінив перемогу 4:1 у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гравець забив гол і зробив два асисти.
Мудрик: Говорили, що цей Шахтар переїжджатимуть катком
#Шахтар, #Михайло Мудрик, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар показав фантастичний результат у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Про це розповів півзахисник гірників Михайло Мудрик.

"Сталося те, у що ми вірили і чого прагнули. Фантастичний результат. Грали майже всі вихованці клубу. Ця перемога дуже пам’ятна для всього народу, для всіх українців, для ЗСУ. Велике благословення – розділити її з усім народом.

Мені здається, ключовим був наш підхід до гри, тому що ми не боялися й вірили один в одного. Проте якщо подивитися хронологічно на матч, то ключовий момент стався, коли ми пропустили гол і після цього не сіли, а грали далі. Потім вдалося забити другий гол, який був дуже важливим.

 Багато хто в нас не вірив і говорив, що якщо з бразильцями та Де Дзербі ми набирали по два очки, то цю команду переїжджатимуть катком. Говорили, що було б добре, якби нам просто вдалося забити бодай два м'ячі. Краще все доводити справою, ніж просто говорити й розповідати, хто і як гратиме", - відзначив Мудрик.

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