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Йовічевіч: Гравці Шахтаря самі шоковані тим, як зіграли

Сьогодні 10:39 474 0
Тренер Шахтаря прокоментував перемогу команди над Лейпцигом
Йовічевіч: Гравці Шахтаря самі шоковані тим, як зіграли
#РБ Лейпциг, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар має тримати рівень, який показав у матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига (1:4).

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.

"Вірю в команду від першого дня, коли ми почали працювати. Можливо, ніхто не чекав такої яскравої перемоги, адже ми чудово знали, проти кого граємо. Однак заслужили цілковито такий результат, тому що грали серцем. Коли граєш серцем за державу, за Україну, то виходить так, як вчора".

  Актуально: РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів

"Можливо, сьогодні будуть, але вчора в них був такий адреналін, що вони самі просто шоковані тим, як зіграли. Чесно, я щасливий і радію за них, бо ми показали, що можемо. Показали рівень, який повинні тримати, й цієї планки не опускати нижче", - сказав Йовічевіч.

Нагадаємо, Швед - найкращий гравець матчу РБ Лейпциг - Шахтар.

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