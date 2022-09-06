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Голкіпер Челсі відмовився продовжувати контракт із клубом

Вчора 22:55 309 0
Едуар Менді хоче заробляти нарівні з резервним голкіпером
Голкіпер Челсі відмовився продовжувати контракт із клубом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Едуар Менді

Джерело - isport.ua.

Голкіпер Едуар Менді відхилив пропозицію Челсі за контрактом.

Про це повідомляє видання Evening Standard.

Пріоритетом керівництва лондонського клубу стало продовження угод із воротарем Едуаром Менді та півзахисником Мейсоном Маунтом. Сенегалець відхилив першу пропозицію Челсі, оскільки йому запропонували зарплату нижчу, ніж у резервного воротаря Кепи Аррісабалаги, який отримує 190 тис фунтів на тиждень.

На даний момент Менді отримує одну із найнижчих зарплат у Челсі. Його чинний контракт розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, Челсі поступився Динамо Загреб у 1 турі Ліги чемпіонів.

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