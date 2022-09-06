Аллегрі назвав головного фаворита Ліги чемпіонів

ПСЖ є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

"Матч із ПСЖ – хороша можливість зіграти з видатною командою. На нас чекає добрий матч. Не має значення, чи візьмемо ми три очки в матчі з ПСЖ. Головне, щоб у підсумку ми набрали 10 очок.

Ліга чемпіонів дарує особливі емоції. Грати в цьому турнірі – честь для всіх нас, а матч із ПСЖ входить до числа найпрекрасніших із можливих. ПСЖ - одна з найсильніших команд. Я вважаю, що це фаворит номер один у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Нам потрібно робити крок за кроком і ставати кращими", – розповів Аллегрі.