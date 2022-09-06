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Бразилець забив абсурдний автогол, після якого його усунули від футболу

Сьогодні 17:12 457 0
Бразилець забив абсурдний автогол, після якого його усунули від футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого дивізіону чемпіонату штату Амазонас Атлетіко Амазонес - Суль Америки стався дивний автогол.

Захисник Атлетико Хуліо Кампос на 89-й хвилині отримав пас поблизу свого штрафного майданчика і з незрозумілої причини завдав націленого удару по власних воротах. Партнери Хуліо напрочуд спокійно відреагували на таку дію Кампоса. Через цей автогол Атлетіко програв матч з рахунком 1:2.

За даними бразильських ЗМІ, Хуліо Кампоса було відсторонено від діяльності, пов'язаної з футболом, через цей автогол. Місцева футбольна федерація проводить щодо його розслідування.

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