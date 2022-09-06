Мбаппе отримає понад 300 млн доларів за відмову від переходу у Реал

Джерело - football24.ua.
ПСЖ запропонував нападнику Кіліану Мбаппе шалені гроші, аби втримати його від трансферу в Реал.
Про це повідомляє New York Times.
Кіліан заробить 250 млн доларів за 3 роки в Парижі та вже отримав 125 мільйонів за підписання нового контракту.
Нагадаємо, що в травні цього року у Кіліана завершувався контракт з ПСЖ і багато хто вже бачив його в Реалі. Втім, форвард перепідписав контракт з парижанами, отримавши не тільки неймовірні гроші, але й розширення своїх повноважень – Мбаппе тепер може впливати на рішення щодо трансферів або призначень тренерів.