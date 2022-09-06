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Права на трансляцію матчів може перейти клубам рішенням Верховної Ради

Сьогодні 14:35 494 0
Комітет з питань молоді і спорту рекомендував ВРУ прийняти законопроєкт щодо трансляції матчів УПЛ
Права на трансляцію матчів може перейти клубам рішенням Верховної Ради

Джерело - Верховна Ради України.

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо розмежування спортивних заходів і змагань.

Про це повідомляє сайт ВР.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" з метою розмежування понять "спортивний захід" та "спортивне змагання", що дозволить більш прозоро визначати статус організатора спортивного заходу та організатора спортивного змагання.

До складу комітету з питань молоді і спорту входить колишній президент Динамо Григорій Суркіс, борець Жан Беленюк, колишня легкоатлетка Ольга Саладуха та інші.

Варто зазначити, що ініціативі депутатів передувало звернення президентів Динамо, Дніпра-1, Металіста, Зорі та Руху. Вони заявили, що чинні правові норми недосконалі у питаннях визначення належного правовласника прав на телетрансляції футбольних матчів та про необхідність їх упорядкування.

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