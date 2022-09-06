РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар сенсаційно громить РБ Лейпциг у 1 турі Ліги чемпіонів.

90' Бондар отримав невеличке пошкодження - медики на полі, але оборонець "гірників" готовий продовжити матч.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Джурасек отримав жовту картку за жорсткий фол проти Нкунку.

89' Грубо зіграв Хенріхс проти Коноплі. Штрафний для Шахтаря.

87' Заміна в складі "гірників": замість Степаненка на поле вийшов Кривцов.

85' ГООООООЛ! Шахтар громить РБ Лейпциг! Конопля виконав закидання на Мудрика, той прострілив на Траоре, який відправив м'яч у дальній кут воріт.

84' Шахтар взяв м'яч під контроль і не поспішає йти в атаку.

82' Ще заміна від Лепцига: замість Лаймера на поле вийшов Хайдара.

80' Андре Сілва на ударній позиції опинився, але встиг Матвієнко вибити м'яч з-під португальського нападника.

78' Степаненко опинився на газоні. І може потребуватиме заміну капітан Шахтаря.

76' ГОООООООЛ! Шахтар забиває 3-й гол! Втікли у контратаку "гірники", Судаков відпасував на Мудрика, який пробив у дальній кут воріт.

75' Ігор Йовічевіч за зайві емоції отримав жовту картку.

74' Мудрик боровся з Форсбергом на фланзі і втратив м'яч.

73' Раум збив Петряка на фланзі: штрафний для Шахтаря.

71' Подвійна заміна від Тедеско: замість Шлягера та Вернера на поле вийшли Хенріхс та Форсберг.

70' Заміна в складі Шахтаря: замість Зубкова на поле вийшов Траоре.

69' Орбан пробивав після подачі з кутового, але трохи повз ворота пішов м'яч.

68' Раум виконував черговий простріл, але Тейлор перехопив м'яч.

67' Раум подавав з лівого флангу, але Трубін кулаком вибив м'яч подалі.

66' Сімакан збив Мудрика, який втікав у контратаку, але свисток арбітра промовчав.

64' Пішла подача з кутового, але донеччани відбилися.

63' Петряк опинився на ударній позиції після хорошого розрізного пасу, але українець пробиав набагато вище воріт.

62' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Шведа та Бондаренка на поле вийшов Петряк та Джурасек.

60' Мудрик та Сімакан посперечалися на фланзі. Обом гравцям арбітр виписав попередження.

58' ГООООООООЛ! Шахтар знову виходить вперед! У першій же атаці після пропущеного голу Мудрик накрутив суперника на фланзі віддав пас на Шведа, який пробив по воротах і м'яч рикошетом від захисника пішов у дальній кут воріт.

57' Гол! Лейпциг зрівнює рахунок! Сімакан без проблем замкнув простріл Собослаї на дальній стійці.

56' Раум збив Тейлора, який ставив корпус біля своїх воріт, штрафний для Шахтаря.

55' Раум подавав у штрафний майданчик, Лаймер продовжував на дальню стійку, але Сліва на встиг замкнути цю передачу.

54' Пробивав Собослаї, але трохи вище воріт пройшов м'яч.

53' Степаненко порушив правила перед штрафним майданчиком Шахтаря. Небезпечний стандарт для "биків".

52' Мудрик пішов на декількох гравців у дриблінг і втратив м'яч.

50' Конопля за грубий фол отримав жовту картку.

49' Собослаї пробивав з дальньої дистанції, але м'яч пройшовся поруч зі стійкою.

48' У штрафний мадйанчик Трубіна пішла подача, але український голкіпер вибив м'яч кулаками подалі.

47' Заміна в складі господарів: замість Гальстенберга на поле вийшов Раум.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар сенсаційно перемагає Лейпциг!

44' Вернер прострілював з флангу, але від Тейлора м'яч пішов на кутовий.

42' Собослаї подавав з кутового, але після серії рикошетів Степаненко розрядив ситуацію, вибивши м'яч.

40' Собослаї виконував простріл, але Конопля вибив м'яч подалі від своїх воріт.

38' Конопля грамотно корпус поставив і заробив штрафний у боротьбі з Нкунку.

36' Нкунку намагався запустити у забігання Вернера, але німець опинився у офсайді.

35' Зубкова на фланзі збив Сімакан, штрафний для Шахтаря.

33' Закидання на Мудрика пішло, але Михайло не зміг зачепитися за м'яч.

31' Кружляють господарі навколо штрафного майданчику Трубіна, але до удару справа не доходить.

29' Нкунку віддав на фланг на Гальстенберга, той намагався продовжити на дальню стійку, але за межі поля пішов м'яч.

27' Вернер із Бондарем боролися на фланзі - кутовий для Лейпцига.

26' Мудрик жорстко зіграв на фланзі і порушив правила проти Сімакана.

24' Сімакан збив Степаненка біля воріт Трубіна, стандарт для "гірників".

22' Грубо зіграв Конопля у підкаті і сфолив проти Собослаї.

20' Вернер намагався розрізну передачу вирізати на Сілву, але захисники Шахтаря уважно зіграли і перехопили м'яч.

18' Продовжує Лейпциг контролювати м'яч і будувати позиційні атаки.

16' ГООООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Швед обікрав Гулачі і без проблем відправив м'яч у порожні ворота!

15' Бондаренко збив Орбана на фланзі. Стандарт для господарів.

14' Нунку на дриблінгу класно прорвався, але Бондар встиг вибити м'яч в аут.

13' Андре Сілва прострілював на Нкунку, який в дотик пробивав, але Трубін вдало розташувався і парирував цей удар.

12' Нкунку пробивав після підбору з дальньої дистанції, м'яч заблокували оборонці Шахтаря.

11' Вернер прострілював з лівого флангу, Конопля на дальній стійці був першим на м'ячі і вибив снаряд на кутовий.

10' Контролюють господарі м'яч, але без особливого просування до воріт Трубіна.

8' Мудрик по центру проривався і заробив штрафний для "гірників".

7' Гравці Лейпцига розіграли кутовий, але закидання виявилося засильним - удар від воріт.

6' З правого флангу Собослаї прострілював, але Матвієнко вибив м'яч в аут.

5' Невдало подав Швед, а після підбору ще й Судаков помилився із передачею.

4' Швед увірвавсяу штрафний майданчик і в боротьбі з захисником зміг заробити кутовий.

3' Вернер вийшов на вільний простріл і пробивав у ближній кут, однак влучив німець у сітку із зовнішнього боку.

2' Швед перехопив м'яч у центрі поля, м'яч до Судакова не дістався.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Лейпциг: Гулачі, Сімакан, Орбан, Діалло, Хальстенберг, Лаймер, Шлагер, Собослаї, Нкунку, Вернер, Андре Сілва

Шахтар: Трубін, Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.

Донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться 6 вересня, на Ред Булл Арені. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи 21:45.