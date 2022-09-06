РБ Лейпциг - Шахтар 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

44' Вернер прострілював з флангу, але від Тейлора м'яч пішов на кутовий.

42' Собослаї подавав з кутового, але після серії рикошетів Степаненко розрядив ситуацію, вибивши м'яч.

40' Собослаї виконував простріл, але Конопля вибив м'яч подалі від своїх воріт.

38' Конопля грамотно корпус поставив і заробив штрафний у боротьбі з Нкунку.

36' Нкунку намагався запустити у забігання Вернера, але німець опинився у офсайді.

35' Зубкова на фланзі збив Сімакан, штрафний для Шахтаря.

33' Закидання на Мудрика пішло, але Михайло не зміг зачепитися за м'яч.

31' Кружляють господарі навколо штрафного майданчику Трубіна, але до удару справа не доходить.

29' Нкунку віддав на фланг на Гальстенберга, той намагався продовжити на дальню стійку, але за межі поля пішов м'яч.

27' Вернер із Бондарем боролися на фланзі - кутовий для Лейпцига.

26' Мудрик жорстко зіграв на фланзі і порушив правила проти Сімакана.

24' Сімакан збив Степаненка біля воріт Трубіна, стандарт для "гірників".

22' Грубо зіграв Конопля у підкаті і сфолив проти Собослаї.

20' Вернер намагався розрізну передачу вирізати на Сілву, але захисники Шахтаря уважно зіграли і перехопили м'яч.

18' Продовжує Лейпциг контролювати м'яч і будувати позиційні атаки.

16' ГООООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Швед обікрав Гулачі і без проблем відправив м'яч у порожні ворота!

15' Бондаренко збив Орбана на фланзі. Стандарт для господарів.

14' Нунку на дриблінгу класно прорвався, але Бондар встиг вибити м'яч в аут.

13' Андре Сілва прострілював на Нкунку, який в дотик пробивав, але Трубін вдало розташувався і парирував цей удар.

12' Нкунку пробивав після підбору з дальньої дистанції, м'яч заблокували оборонці Шахтаря.

11' Вернер прострілював з лівого флангу, Конопля на дальній стійці був першим на м'ячі і вибив снаряд на кутовий.

10' Контролюють господарі м'яч, але без особливого просування до воріт Трубіна.

8' Мудрик по центру проривався і заробив штрафний для "гірників".

7' Гравці Лейпцига розіграли кутовий, але закидання виявилося засильним - удар від воріт.

6' З правого флангу Собослаї прострілював, але Матвієнко вибив м'яч в аут.

5' Невдало подав Швед, а після підбору ще й Судаков помилився із передачею.

4' Швед увірвавсяу штрафний майданчик і в боротьбі з захисником зміг заробити кутовий.

3' Вернер вийшов на вільний простріл і пробивав у ближній кут, однак влучив німець у сітку із зовнішнього боку.

2' Швед перехопив м'яч у центрі поля, м'яч до Судакова не дістався.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Лейпциг: Гулачі, Сімакан, Орбан, Діалло, Хальстенберг, Лаймер, Шлагер, Собослаї, Нкунку, Вернер, Андре Сілва

Шахтар: Трубін, Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.

Донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться 6 вересня, на Ред Булл Арені. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи 21:45.