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Аталанта з Маліновським перемогла Монцу: результати 5 туру Серії А

Сьогодні 21:27 220 0
Результати 5 туру Серії А
Аталанта з Маліновським перемогла Монцу: результати 5 туру Серії А
#Аталанта, #Емполі, #Монца, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, у межах 5 туру італійської Серії А відбулося 2 матчі.

Аталанта здолала Монцу. Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і провів на полі 71 хвилину.

Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 5 вересня

Монца - Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Гейлунд, 0:2 - 65 автогол Марлон

Салернітана - Емполі 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Сатріано, 1:1 - 39 Маццоккі, 2:1 - 61 Діа, 2:2 - 81 Ламмерс

Сьогодні у чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:

21:45 Торіно - Лечче

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