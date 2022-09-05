Аталанта з Маліновським перемогла Монцу: результати 5 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 вересня, у межах 5 туру італійської Серії А відбулося 2 матчі.
Аталанта здолала Монцу. Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і провів на полі 71 хвилину.
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 5 вересня
Монца - Аталанта 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Гейлунд, 0:2 - 65 автогол Марлон
Салернітана - Емполі 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 31 Сатріано, 1:1 - 39 Маццоккі, 2:1 - 61 Діа, 2:2 - 81 Ламмерс
Сьогодні у чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:
21:45 Торіно - Лечче