Аталанта з Маліновським перемогла Монцу: результати 5 туру Серії А

Результати 5 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, у межах 5 туру італійської Серії А відбулося 2 матчі.

Аталанта здолала Монцу. Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і провів на полі 71 хвилину.

Чемпіонат Італії - Серія А

5 тур, 5 вересня

Монца - Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Гейлунд, 0:2 - 65 автогол Марлон

Салернітана - Емполі 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Сатріано, 1:1 - 39 Маццоккі, 2:1 - 61 Діа, 2:2 - 81 Ламмерс

Сьогодні у чемпіонаті Італії відбудеться ще один матч:

21:45 Торіно - Лечче