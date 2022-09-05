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Печерський суд заборонив УАФ провести вибори президента

Сьогодні 18:45 213 0
На наступному конгресі мав перемогти Андрій Павелко
Печерський суд заборонив УАФ провести вибори президента
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Football Hub.

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про заборону на наступному конгресі УАФ проводити вибори президента та інших осіб у керівні органи асоціації.

Про це повідомляє FootballHub.

Суд ухвалив наступне:

"Заборонити Громадській спілці "Українська асоціація футболу" вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання Президента УАФ, обрання перших віце-президентів, віце-президентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ".

Цей конгрес планували провести 7 березня, але перенесли - нової дати поки офіційно немає.

Була інформація про плани провести його в другій половині вересня.

Раніше повідомлялося, що Шевченко хоче стати президентом УАФ.

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