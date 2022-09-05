Печерський суд заборонив УАФ провести вибори президента

Джерело - Football Hub.
Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про заборону на наступному конгресі УАФ проводити вибори президента та інших осіб у керівні органи асоціації.
Про це повідомляє FootballHub.
Суд ухвалив наступне:
"Заборонити Громадській спілці "Українська асоціація футболу" вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання Президента УАФ, обрання перших віце-президентів, віце-президентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ".
Цей конгрес планували провести 7 березня, але перенесли - нової дати поки офіційно немає.
Була інформація про плани провести його в другій половині вересня.
Раніше повідомлялося, що Шевченко хоче стати президентом УАФ.