Печерський суд заборонив УАФ провести вибори президента

На наступному конгресі мав перемогти Андрій Павелко

Джерело - Football Hub.

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про заборону на наступному конгресі УАФ проводити вибори президента та інших осіб у керівні органи асоціації.

Про це повідомляє FootballHub.

Суд ухвалив наступне:

"Заборонити Громадській спілці "Українська асоціація футболу" вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання Президента УАФ, обрання перших віце-президентів, віце-президентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ".

Цей конгрес планували провести 7 березня, але перенесли - нової дати поки офіційно немає.

Була інформація про плани провести його в другій половині вересня.

Раніше повідомлялося, що Шевченко хоче стати президентом УАФ.