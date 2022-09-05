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Металіст у меншості переграв Олександрію в 3 турі УПЛ

Сьогодні 16:58 295 0
Харків'яни грали в меншості з 35-ї хвилини гри
Металіст у меншості переграв Олександрію в 3 турі УПЛ
#Металіст, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст здобув перемогу над Олександрією в межах 3 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Харків'яни грали в меншості з 35-ї хвилини гри після вилучення Богдана Пороха.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 5 вересня

Олександрія - Металіст 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Калітвінцев, 1:1 - 21 Панасенко, 1:2 - 64 Прядун, 1:3 - 72 Мизюк

Олександрія: Білик, Бабогло, Калітвінцев, Третьяков(Кожушко 31), Мірошніченко, Волошин(Авагімян 46), Білошевський, Демченко, Цуріков, Рибалка(Дришлюк 74), Кобзар(Костишин 46, Костишин 79)

Запасні: Горох, Дришлюк, Гринь, Авагімян, Дячук, Кожушко, Костишин, Шулянський, Скорко, Копина, Бондаренко, Мустафаєв

Металіст: Рибка, Романюк, Порох, Мизюк, Каплієнко, Ралюченко, Панасенко(Шопін 90+2), Танковський, Підлепенець(Книш 69), Коркішко, Прядун(Рязанцев 82)

Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Книш, Шамич, Шопін, Рязанцев

Жовті картки: Панасенко 12, Костишин 61, Цуріков 87

Червона картка: Порох 35

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