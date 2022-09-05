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Петраков назвав заявку збірної України на матчі Ліги націй

Сьогодні 13:27 134 0
25 гравців будуть готуватися до матчів Ліги націй
Петраков назвав заявку збірної України на матчі Ліги націй
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список із 25-ти гравців, викликаних на вересневий збір національної команди для підготовки та участі в трьох матчах Ліги націй УЄФА. 

Про це повідомляє УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков  (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо Київ),  Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро).

Також наставник синьо-жовтих оприлюднив резерв збірної, до якого ввійшли шестеро виконавців:

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1 Дніпро), Єгор Назарина (Зоря Луганськ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Національна команда розпочне свій збір 16 вересня у Варшаві. За п'ять днів, 21-го числа, синьо-жовті проведуть перший із трьох запланованих на вересень матчів — у Глазго проти Шотландії.

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