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Тренер клубу УПЛ загинув на передовій

Сьогодні 08:40 719 0
У бою за Україну загинув футбольний тренер Дмитро Фіалка
Тренер клубу УПЛ загинув на передовій

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Дмитро Фіалка загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повдіомляє Динамо Львів у Facebook.

"Екстренер ДЮФА Динамо (Львів) загинув від ворожої кулі. Дмитро Богданович був одним із перших, хто пішов захищати нашу державу зі зброєю в руках після нападу російських окупантів.

Останнім місцем роботи Дмитра Фіалки була ДЮШ Львів. Втім, коли постав вибір щодо захисту своєї країни, футбольний наставник без вагань вирушив на передову.

Світла Пам'ять та Слава Герою! Дякуємо за все та розділяємо непоправну втрату разом із рідними та близькими.

Щирі співчуття... Ти боровся за наш мир, друже, тому нехай душа спочиває у спокої...", - йдеться в повідомленні.

У мирному житті він працював футбольним тренером у ПФК Львів, де очолював команду U-16. 

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