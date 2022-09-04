Джерело - Чемпіон.
Криворізький Кривбас зіграє проти Львова у третьому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Кривбас: Кліщук, Вернидуб, Стецьков, Рябов, Якімець, Банада, Волошин, Хомченовський, Хобленко, Семенов, Понєдєльнік
Запасні: Сарнавський, Хома, Устименко, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Зотько, Ухань, Семотюк, Ловріч
Львів: Ільющенков, Нич, Якимів, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Бугай, Васильєв
Запасні: Пономаренко, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Танчак, Мишенко, Михайлів, Крушинський, Ременяк
Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.