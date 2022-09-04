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Хомченовський та Вернидуб - в основі Кривбасу в матчі зі Львовом

Сьогодні 16:17 475 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Хомченовський та Вернидуб - в основі Кривбасу в матчі зі Львовом
#Кривбас, #Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас зіграє проти Львова у третьому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Кривбас: Кліщук, Вернидуб, Стецьков, Рябов, Якімець, Банада, Волошин, Хомченовський, Хобленко, Семенов, Понєдєльнік

Запасні: Сарнавський, Хома, Устименко, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Зотько, Ухань, Семотюк, Ловріч

Львів: Ільющенков, Нич, Якимів, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Бугай, Васильєв

Запасні: Пономаренко, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Танчак, Мишенко, Михайлів, Крушинський, Ременяк

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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