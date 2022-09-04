Миколенко отримав середню оцінку за матч з Ліверпулем

Українець відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

Український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко за матч з Ліверпулем (0:0) отримав оцінку 6,8.

Про це повідомляє WhoScored.

Українець вшосте поспіль в АПЛ вийшов в стартовому складі своєї команди і провів на полі усі 90 хвилин.

SofaScore поставив гравцю збірної України 7,0. Це, відповідно, сьома та шоста оцінка Евертона у цьому матчі серед усіх виконавців. Миколенко виконав три підкати, а точність його передач склала 67% (20 із 30).

Найкращим гравцем поєдинку став голкіпер “ірисок” Джордан Пікфорд - з цим погодилися відразу обидва вищезгадані статистичні портали. У його активі вісім сейвів за 90 хвилин і перший у сезоні кліншит.

Відзначимо, що Евертон після шести турів іде на 16 місці у турнірній таблиці АПЛ. Наразі у ірисок чотирьохматчева нічийна серія у чемпіонаті.