Керівник Руха: Ми за єдиний пул, але клуби намагаються ламати через коліно

1+1 media має такі платформи, щоб якомога ширша аудиторія дивилась матчі УПЛ.

Про це заявив керівник медіацентру Руха Богдан Тимовчак.

"Президент Руха Григорій Козловський пропонував не лише транслювати матчі безкоштовно на національних і загальнодоступних каналах. ФК Рух пропонував і пропонує глобально подивитись на розвиток українського футболу в тому числі стосовно УПЛ, яка має допомагати клубам розвиватися, ставати сильнішими у всіх ланках, в тому числі комерційних і фінансових. На жаль сьогодні, ми цього не бачимо. Ми за єдиний пул, ми це неодноразово говорили і говоримо. Але то що відбувається сьогодні в українському футболі, ті методи, які пропонують нам…

Немає дискусії, клуби пробують ламати через коліно. Ми вважаємо, що права належать нашим клубам. Ми володіємо правами на показ свого матчу, оскільки є суб'єктом, який виготовляє продукт - це організація матчів, організація трансляцій, зокрема в першому турі. Тому ми маємо повне право станом на сьогодні показувати наші матчі там, де вважаємо за потрібне.

Якщо буде єдиний пул, буде розуміння і чітка стратегія УПЛ, то Рух, звичайно, буде розглядати цю позицію. Сьогодні ми за те, щоб футбол був доступний для глядачів. 1+1 media має такі платформи, щоб якомога ширша аудиторія дивилась матчі. Яскравий приклад тому - матч Динамо - Дніпро-1, - сказав Тимовчак.