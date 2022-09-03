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Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:10 208 0
Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар визначився із заявкою на матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

До списку зареєстрованих потрапили 27 футболістів. Їхній перелік за номерами:

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін*

Захисники: 4. Сергій Кривцов, 5. Валерій Бондар, 15. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 23. Лукас Тейлор, 26. Юхим Конопля, 28. Мар'ян Фарина*, 32. Едуард Козік*

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Тотовицький, 8. Георгій Судаков*, 9. Мар'ян Швед, 10. Михайло Мудрик*, 11. Олександр Зубков, 16. Дмитро Криськів, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 34. Іван Петряк

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан*, 19. Андрій Кулаков, 20. Дмитро Топалов

*Гравці, заявлені за списком Б.

Свій перший матч в ЛЧ гірники проведуть у вівторок, 6 вересня. У суперниках - Лейпциг.

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