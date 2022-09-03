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Трабзонспор вийшов з переговорів щодо Довбика

Сьогодні 12:50 162 0
Артем Довбик не перейде у Трабзонспор
Трабзонспор вийшов з переговорів щодо Довбика
Фото - gettyimages
#СК Дніпро-1, #Трабзонспор, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - sport.ua.

Трабзонспор припинив переговори щодо українського нападника Артема Довбика з СК Дніпро-1.

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі турецький клуб зосереджений на інших варіантах, і повертатися до можливості підписання українця поки що не має наміру.

За інформацією ЗМІ, Трабзонспор пропонував за Довбика 10 мільйонів євро плюс 20% від подальшого продажу гравця. СК Дніпро-1 хотів отримати не менше 12 мільйонів – "спортклубівці" володіють лише 50% прав на гравця.

Нагадаємо, Довбик має намір покинути Дніпро-1.

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