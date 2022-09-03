Трабзонспор вийшов з переговорів щодо Довбика

Артем Довбик не перейде у Трабзонспор

Трабзонспор припинив переговори щодо українського нападника Артема Довбика з СК Дніпро-1.

Про це повідомляє Sport.ua.

Наразі турецький клуб зосереджений на інших варіантах, і повертатися до можливості підписання українця поки що не має наміру.

За інформацією ЗМІ, Трабзонспор пропонував за Довбика 10 мільйонів євро плюс 20% від подальшого продажу гравця. СК Дніпро-1 хотів отримати не менше 12 мільйонів – "спортклубівці" володіють лише 50% прав на гравця.

Нагадаємо, Довбик має намір покинути Дніпро-1.