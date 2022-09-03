Кабаєв - у старті Динамо на матч із Зорею

Джерело - Чемпіон.
Зоря прийме Динамо у 3 турі УПЛ.
Команди оголосили стартові склади на матч 3-го туру УПЛ:
Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина, Чурко, Мишньов – Крістіан, Русин, Нагнойний
Запасні: Сапутін, Жилкін, Сміян, Снурніцин, Бражко, Кисіль, Байрук, Алефіренко, Луньов, Хлань, Михайленко
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Андрієвський – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат
Запасні: Бойко, Ігнатенко, Боль, Сидорчук, Бурда, Шапаренко, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Царенко, Бєсєдін
Матч розпочнеться о 13:00.