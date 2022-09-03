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Кабаєв - у старті Динамо на матч із Зорею

Сьогодні 12:12 359 0
Початок матчу о 13:00
Кабаєв - у старті Динамо на матч із Зорею
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря прийме Динамо у 3 турі УПЛ.

Команди оголосили стартові склади на матч 3-го туру УПЛ:

Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина, Чурко, Мишньов – Крістіан, Русин, Нагнойний

Запасні: Сапутін, Жилкін, Сміян, Снурніцин, Бражко, Кисіль, Байрук, Алефіренко, Луньов, Хлань, Михайленко

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шепелєв, Андрієвський – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Запасні: Бойко, Ігнатенко, Боль, Сидорчук, Бурда, Шапаренко, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Царенко, Бєсєдін

Матч розпочнеться о 13:00.

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