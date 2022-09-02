Балулі прибув у розташування Дніпра-1

Черговий гравець Металіста перейде у Дніпро-1

Джерело - Zorya Londonsk.

Вінгер Металіста Фарес Балулі приєднався до Дніпра-1 у Словаччині.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Ймовірним є перехід француза до дніпровської команди. За інформацією джерела, підписання контракту з 27-річним футболістом може відбутися найближчим часом. Наразі невідомо, чи буде це повноцінний трансфер або оренда.

Балулі в минулому сезоні провів 18 матчів за Металіст, в яких забив 6 голів та віддав 11 результативних передачах.

Нагадаємо, Довбик має намір покинути Дніпро-1.