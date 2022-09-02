Балулі прибув у розташування Дніпра-1

Джерело - Zorya Londonsk.
Вінгер Металіста Фарес Балулі приєднався до Дніпра-1 у Словаччині.
Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.
Ймовірним є перехід француза до дніпровської команди. За інформацією джерела, підписання контракту з 27-річним футболістом може відбутися найближчим часом. Наразі невідомо, чи буде це повноцінний трансфер або оренда.
Балулі в минулому сезоні провів 18 матчів за Металіст, в яких забив 6 голів та віддав 11 результативних передачах.
Нагадаємо, Довбик має намір покинути Дніпро-1.