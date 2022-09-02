Динамо близьке до трансферу вінгера збірної Ямайки

Динамо готує трансфер вінгера

Джерело - ТаТоТаке.

Вінгер Копера Кахім Парріс близький до трансферу у Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Була інформація, що він не потрапив у заявку на матч з Цельє у чемпіонаті Словенії.

22-річний Парріс починав кар’єру в Австралії у Кінгстон Сіті. Грав у Ямайці за Кавальєр. У Словенії з 2019-го - виступав за Домжале, Крка та Копер.

Має в активі 4 матчі за збірну Ямайки. Грає на позиції правого вінгера. Цього сезону забив 1 гол у 9 матчах.

Нагадаємо, Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова.