Динамо близьке до трансферу вінгера збірної Ямайки

Джерело - ТаТоТаке.
Вінгер Копера Кахім Парріс близький до трансферу у Динамо.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Була інформація, що він не потрапив у заявку на матч з Цельє у чемпіонаті Словенії.
22-річний Парріс починав кар’єру в Австралії у Кінгстон Сіті. Грав у Ямайці за Кавальєр. У Словенії з 2019-го - виступав за Домжале, Крка та Копер.
Має в активі 4 матчі за збірну Ямайки. Грає на позиції правого вінгера. Цього сезону забив 1 гол у 9 матчах.
Нагадаємо, Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова.