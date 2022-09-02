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Динамо близьке до трансферу вінгера збірної Ямайки

Сьогодні 21:51 168 0
Динамо готує трансфер вінгера
Динамо близьке до трансферу вінгера збірної Ямайки
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Вінгер Копера Кахім Парріс близький до трансферу у Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Була інформація, що він не потрапив у заявку на матч з Цельє у чемпіонаті Словенії.

22-річний Парріс починав кар’єру в Австралії у Кінгстон Сіті. Грав у Ямайці за Кавальєр. У Словенії з 2019-го - виступав за Домжале, Крка та Копер.

Має в активі 4 матчі за збірну Ямайки. Грає на позиції правого вінгера. Цього сезону забив 1 гол у 9 матчах.

Нагадаємо, Динамо має одну пропозицію щодо трансферу Циганкова.

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