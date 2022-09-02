Ярмоленко дебютував за Аль-Айн з нічиєї із Аджманом

Джерело - Чемпіон.
Аль-Айн з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі розписав мирову з Аджманом.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Це був дебютний офіційний матч 32-річного українця за нову команду, раніше він брав участь лише у товариських зустрічах. Ярмоленко результативними діями не відзначився.
Чемпіонат ОАЕ 2022/23
1 тур, 02 вересня
Аджман – Аль-Айн 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Ерік, 1:1 - 60 Мадан
#إيريك يسجل أول أهداف الموسم..#العين يتقدم بأول الأهداف بعد مراوغة ناجحة من إيريك وتسديدة في وسط المرمى#دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/AscbIrVkDK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2022