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Ярмоленко дебютував за Аль-Айн з нічиєї із Аджманом

Сьогодні 20:52 358 0
Перший офіційний матч Андрія Ярмоленка за Аль-Айн
Ярмоленко дебютував за Аль-Айн з нічиєї із Аджманом
#Аль-Айн, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі розписав мирову з Аджманом. 

Матч завершився з рахунком 1:1.

Це був дебютний офіційний матч 32-річного українця за нову команду, раніше він брав участь лише у товариських зустрічах. Ярмоленко результативними діями не відзначився.

Чемпіонат ОАЕ 2022/23

1 тур, 02 вересня

Аджман – Аль-Айн  1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Ерік, 1:1 - 60 Мадан

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