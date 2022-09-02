Ярмоленко дебютував за Аль-Айн з нічиєї із Аджманом

Перший офіційний матч Андрія Ярмоленка за Аль-Айн

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі розписав мирову з Аджманом.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Це був дебютний офіційний матч 32-річного українця за нову команду, раніше він брав участь лише у товариських зустрічах. Ярмоленко результативними діями не відзначився.

Чемпіонат ОАЕ 2022/23

1 тур, 02 вересня

Аджман – Аль-Айн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Ерік, 1:1 - 60 Мадан