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Ікарді узгодив контракт з Галатасараєм

Сьогодні 20:09 286 0
Форард ПСЖ змінить клуб
Ікарді узгодив контракт з Галатасараєм
Фото - gettyimages
#Галатасарай, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Мауро Ікарді

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді погодив умови особистого контракту з Галатасараєм.

Про це повідомляє RMC Sport.

Відзначається, що тепер для завершення трансферу турецькому клубу потрібно домовитись з парижанами. За ситуацією також стежить Фенербахче.

Footmercato при цьому зазначає, що йдеться про орендний договір, в який буде включена опція викупу. ПСЖ виплачуватиме частину зарплати 29-річного аргентинця.

Мауро грає за ПСЖ з 2019 року. Минулого сезону забив 5 голів у 30 матчах. 

Трансферне вікно в Туреччині відкрите до 8 вересня.

Раніше Ікарді відмовився переходити в Монцу.

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