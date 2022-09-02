Ікарді узгодив контракт з Галатасараєм

Форард ПСЖ змінить клуб

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді погодив умови особистого контракту з Галатасараєм.

Про це повідомляє RMC Sport.

Відзначається, що тепер для завершення трансферу турецькому клубу потрібно домовитись з парижанами. За ситуацією також стежить Фенербахче.

Footmercato при цьому зазначає, що йдеться про орендний договір, в який буде включена опція викупу. ПСЖ виплачуватиме частину зарплати 29-річного аргентинця.

Мауро грає за ПСЖ з 2019 року. Минулого сезону забив 5 голів у 30 матчах.

Трансферне вікно в Туреччині відкрите до 8 вересня.

Раніше Ікарді відмовився переходити в Монцу.