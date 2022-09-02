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Зінченко може пропустити матч з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 19:24 305 0
Олександр Зінченко ще не приступив до тренувань
Зінченко може пропустити матч з Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Манчестер Юнайтед, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко може пропустити матч з Манчестер Юнайтед в АПЛ, який відбудеться у неділю, 4 вересня.

Про це на пресконференції повідомив головний тренер команди Мікель Артета.

Артета заявив, що Зінченко ще не повернувся до тренувань. Також під питанням знаходиться участь в грі голкіпера Аарона Ремсдейла та капітана Мартіна Едегора.

Раніше українець зазнав пошкодження коліна. Він розпочинав в основі три стартових зустрічі "канонірів" у чемпіонаті.

Нагадаємо, Арсенал вперше з 2004 року виграв 5 стартових матчів АПЛ.

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