Петряк та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Рухом

Джерело - Чемпіон.
Рух зіграє проти донецького Шахтаря у третьому турі Української Прем'єр-Ліги.
Стартові склади команд:
Рух: Паньків, Дідик, Федорчук, Руніч, Соломон, Климчук, Притула, Сапуга, Лях, Сич, Слюсар
У запасі: Герега, Таллес, Довгий, Бойчук, Карабін, Підгурський, Федор, Холод, Мисик
Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сікан
Запасні: Пятов, Шевченко, Фарина, Козік, Тейлор, Джурасек, Топалов, Очеретько, Зубков, Швед, Траоре
Початок о 17:00 за київським часом.