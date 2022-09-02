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Петряк та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Рухом

Сьогодні 16:22 268 0
Стали відомі стартові склади команд
Петряк та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Рухом
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Рух зіграє проти донецького Шахтаря у третьому турі Української Прем'єр-Ліги.

Стартові склади команд:

Рух: Паньків, Дідик, Федорчук, Руніч, Соломон, Климчук, Притула, Сапуга, Лях, Сич, Слюсар

У запасі: Герега, Таллес, Довгий, Бойчук, Карабін, Підгурський, Федор, Холод, Мисик

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сікан

Запасні: Пятов, Шевченко, Фарина, Козік, Тейлор, Джурасек, Топалов, Очеретько, Зубков, Швед, Траоре

Початок о 17:00 за київським часом.

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