Анчелотті та керівництво Реала задоволені Луніним

Українець проявляє професіоналізм на тренуваннях

Джерело - Marca.

У Реалі задоволені відношенням до своєї справи українського воротаря Андрія Луніна.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер Карло Анчелотті та керівництво клубу в захваті від якостей голкіпера та його професіоналізму.

Контракт гравця закінчується в 2024 році, але в клубі не проти, щоб 23-річний українець залишався в команді і надалі, бо їх повністю задовольняє нинішня ієрархія воротарів.

Лунін ще не грав за Реал в офіційних матчах в цьому сезоні.

Нагадаємо, Лунін виграв четвертий трофей із Реалом.