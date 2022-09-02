Анчелотті та керівництво Реала задоволені Луніним

Джерело - Marca.
У Реалі задоволені відношенням до своєї справи українського воротаря Андрія Луніна.
Про це повідомляє Marca.
Головний тренер Карло Анчелотті та керівництво клубу в захваті від якостей голкіпера та його професіоналізму.
Контракт гравця закінчується в 2024 році, але в клубі не проти, щоб 23-річний українець залишався в команді і надалі, бо їх повністю задовольняє нинішня ієрархія воротарів.
Лунін ще не грав за Реал в офіційних матчах в цьому сезоні.
Нагадаємо, Лунін виграв четвертий трофей із Реалом.