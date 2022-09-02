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Анчелотті та керівництво Реала задоволені Луніним

Сьогодні 15:17 537 0
Українець проявляє професіоналізм на тренуваннях
Анчелотті та керівництво Реала задоволені Луніним
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Marca.

У Реалі задоволені відношенням до своєї справи українського воротаря Андрія Луніна.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер Карло Анчелотті та керівництво клубу в захваті від якостей голкіпера та його професіоналізму.

Контракт гравця закінчується в 2024 році, але в клубі не проти, щоб 23-річний українець залишався в команді і надалі, бо їх повністю задовольняє нинішня ієрархія воротарів.

Лунін ще не грав за Реал в офіційних матчах в цьому сезоні.

Нагадаємо, Лунін виграв четвертий трофей із Реалом.

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