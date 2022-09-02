В Аргентині скасували матчі через замах на віцепрезидента

Джерело - Чемпіон.
У Аргентині скасували всі футбольні матчі в країні, які були заплановані на 2 вересня, через замах на віцепрезидента країни Крістіну Фернандес де Кіршнер.
Про це повідомляє місцева футбольна федерація.
"Ми висловлюємо свій осуд та рішуче несприйняття того, що сталося з віце-президентом нації. Закликаємо суспільство зрозуміти, що будь-яке насильство ніколи не було виходом", - йдеться в повідомленні.
La séquence est juste incroyable: tentative d’assassinat contre l’ex-présidente argentine Cristina Kirchner, hier soir à Buenos Aires. Le tireur s’approche d’elle, tire, mais l’arme s’enraye... #baraka pic.twitter.com/Jo6pT1gr6r— Arnaud Bédat (@ArnaudBedat) September 2, 2022