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В Аргентині скасували матчі через замах на віцепрезидента

Сьогодні 13:51 349 0
В Аргентині скасували матчі через замах на віцепрезидента

Джерело - Чемпіон.

У Аргентині скасували всі футбольні матчі в країні, які були заплановані на 2 вересня, через замах на віцепрезидента країни Крістіну Фернандес де Кіршнер.

Про це повідомляє місцева футбольна федерація.

"Ми висловлюємо свій осуд та рішуче несприйняття того, що сталося з віце-президентом нації. Закликаємо суспільство зрозуміти, що будь-яке насильство ніколи не було виходом", - йдеться в повідомленні.

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