Маліновський хоче покинути Аталанту

Руслан Маліновський хоче змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський хоче покинути італійський клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Руслан Маліновський в особистій розмові з керівництвом Аталанти та тренером Джан П'єро Гасперіні заявив, що хоче зараз покинути команду.

На українського хавбека претендує лише Марсель, який пропонує близько 22 млн євро. Аталанта поки що не погоджується з такою сумою.

Маліновський не планує продовжувати контракт, який завершується влітку 2023 року, тому клуб ризикує потім втратити футболіста безплатно.

Раніше повідомлялося, що Маліновський залишиться в Аталанті.