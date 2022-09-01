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Маліновський хоче покинути Аталанту

Сьогодні 20:12 481 0
Руслан Маліновський хоче змінити клуб
Маліновський хоче покинути Аталанту
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський хоче покинути італійський клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Руслан Маліновський в особистій розмові з керівництвом Аталанти та тренером Джан П'єро Гасперіні заявив, що хоче зараз покинути команду.

На українського хавбека претендує лише Марсель, який пропонує близько 22 млн євро. Аталанта поки що не погоджується з такою сумою.

Маліновський не планує продовжувати контракт, який завершується влітку 2023 року, тому клуб ризикує потім втратити футболіста безплатно.

Раніше повідомлялося, що Маліновський залишиться в Аталанті.

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