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Агент не зміг організувати перехід Роналду у Наполі

Сьогодні 19:55 218 0
Роналду залишиться у МЮ
Агент не зміг організувати перехід Роналду у Наполі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Форвард Кріштіану Роналду залишиться у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

У підписанні нападаючого манкуніанців перед закриттям трансферного вікна був зацікавлений Наполі, проте трансфер не відбудеться. Агент футболіста Жорже Мендеш так і не зміг вирішити питання переходу свого підопічного.

Нагадаємо, контракт 37-річного португальця із Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2023 року.

У поточному сезоні на рахунку Роналду 4 матчі в рамках АПЛ, у яких гравець не відзначився результативними діями.

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