Агент не зміг організувати перехід Роналду у Наполі

Роналду залишиться у МЮ

Форвард Кріштіану Роналду залишиться у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

У підписанні нападаючого манкуніанців перед закриттям трансферного вікна був зацікавлений Наполі, проте трансфер не відбудеться. Агент футболіста Жорже Мендеш так і не зміг вирішити питання переходу свого підопічного.

Нагадаємо, контракт 37-річного португальця із Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2023 року.

У поточному сезоні на рахунку Роналду 4 матчі в рамках АПЛ, у яких гравець не відзначився результативними діями.