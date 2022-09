Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив 9 голів у 5 перших турах в АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Це рекорд турніру. Раніше 8 м'ячами у 5 стартових іграх відзначались Серхіо Агуеро і Мікі Куінн.

Голанду для 9 голів знадобився лише 101 дотик до м'яча.

⭐️Update . . . . Players to score 8 goals in first 5 Premier League apps



🎯Sergio Aguero

🎯Erling Haaland

🎯Micky Quinn pic.twitter.com/LUIx54IjP8