Депай залишиться в Барселоні на наступний сезон

Нападник Барселони Мемфіс Депай не покине команду в це трансферне вікно

Про це повідомляє Transfer News Live.

Нідерландський футболіст вирішив залишитися в Іспанії та відпрацювати останній рік свого контракту.

Раніше ходили чутки про можливий перехід 28-річного форварда до Ювентуса та МЮ.

🚨 No move for Memphis Depay today. He has decided to remain at Barcelona for the last year of his contract.



(Source: @sport) #DeadlineDay