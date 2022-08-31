ПСЖ розгромив Тулузу, Ліон з голом Тете переграв Осер. Результати 5 туру Ліги 1

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#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5 туру Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

5 тур, 31 серпня

Анже - Реймс 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Мунетсі, 0:2 - 45+1 Дзунья, 1:2 - 59 Буфаль (пен), 2:2 - 67 Юну, 2:3 -  70 Балогун, 2:4 - 90 Фліпс

Ліон - Осер 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Тете, 2:0 - 72 Екамбі, 2:1  - 80 Отре

Монако - Труа 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 10 Маріпан, 1:1 - 22 Тардьє, 1:2 - 45+2 Одоберт, 1:3 - 48 Балде, 2:3 - 63 Фофана, 2:4 - 78 Салм’єр

Монпельє - Аяччо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Норден, 2:0 - 76 Вахі

Страсбург - Нант 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Діалло, 1:1 - 85 Мохамед

Ланс - Лор'ян 5:2 (2:1)

Лілль - Ніцца 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 20 Бамба, 1:1 - 22 Делор, 1:2 - 29 Пепе

Марсель - Клермон 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Гує

Ренн - Брест 3:1 (0:0)

Тулуза - ПСЖ 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Неймар, 0:2 - 50 Мбаппе, 0:3 - 90 Бернат

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