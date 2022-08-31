Ювентус обіграв Спецію з Коваленком, Сампдорія вирвала нічию у Лаціо. Результати 4 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матч 4 туру Серії А.
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі матчу проти Ювентуса та був замінений на 60-й хвилині гри.
Чемпіонат Італії - Серія А
4 тур, 31 серпня
Емполі - Верона 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Бальданці, 1:1 - 69 Каллон
Сампдорія - Лаціо 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Іммобіле, 1:1 - 90+2 Габб'ядіні
Удінезе - Фіорентина 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Бето
Наполі - Лечче 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 27 Ельмас, 1:1 - 31 Коломбо
Ювентус - Спеція 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Влахович, 2:0 - 90+2 Мілік