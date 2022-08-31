Тухель виділив проблеми Челсі

Челсі не вистачає характеру для перемог над середняками АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель в інтерв'ю ESPN.

"Знаєте, про що мені це нагадало? Про матч з Ювентусом у минулому сезоні. Ми чудово грали проти Ювентуса на Стемфорд Брідж у минулому сезоні, а після тієї гри ми на вісім місяців втратили Чіллуелла, на три місяці – Нголо Канте. Те ж саме було й проти Тоттенгема.

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Ми провели чудовий матч. Після нього наш ключовий гравець – Нголо Канте – вибуває щонайменше на шість тижнів. Ще у нас є червоні картки – Кулібалі, Галлахер, а потім травму отримує Лофтус-Чік, а Матео Ковачич травмовано вже вісім тижнів. Він проходив передсезонню із травмою. Ось що мені це нагадує.

Ріс Джеймс не зіграв через хворобу. Ми втрачаємо одного ключового гравця за іншим, і такий результат – наслідок цього. Просто ситуація така, враховуючи наші вимоги та амбіції. Більш важливим є те, що в моменти, коли команда втрачає ключових гравців, потрібно показувати інший характер.

Зараз Челсі не вистачає характеру для перемог над Лідсом та Саутгемптоном. Тут нема чого соромитися. Ми досить скромні, щоб зазнати поразок. Ми ненавидимо це. Але нас дуже легко зіштовхнути зі шляху. У нас дуже просто виграти єдиноборство. Нас дуже легко залякати", – сказав Тухель.