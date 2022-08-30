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Челсі поступився Саутгемптону, Лідс зіграв унічию з Евертоном Миколенка. Результати 5 туру АПЛ

Вчора 23:56 320 0
Результати 5 туру АПЛ
Челсі поступився Саутгемптону, Лідс зіграв унічию з Евертоном Миколенка. Результати 5 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Брентфорд, #Евертон, #Крістал Пелас, #Лідс, #Віталій Миколенко, #Саутгемптон, #Фулгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, у межах 5 туру АПЛ відбулося 4 матчі.

Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, зіграв унічию з Лідсом. Українець вийшов у стартовому складі "ірисок" і провів на полі увесь матч.

Чемпіонат Англії - АПЛ
5 тур, 30 серпня

Крістал Пелес - Брентфорд 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Заха, 1:1 - 88 Вісса

Фулгем - Брайтон 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Мітрович, 2:0 - 55 автогол Данк, 2:1 - 59 Макаллістер (пен)

Саутгемптон - Челсі 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 23 Стерлінг, 1:1 - 28 Лавія, 2:1 - 45+1 Армстронг

Лідс - Евертон 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Гордон, 1:1 - 55 Сіністерра

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