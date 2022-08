Манчестер Сіті близький до підписання захисника Боруссії Аканджі

Захисник Боруссії Дортмунд Мануель Аканджі стане гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Англійський клуб заплатить 17,5 млн євро.

Була інформація, що Лестер розглядає його як заміну Веслі Фофана, який перейде в Челсі.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester City close to an agreement with Borussia Dortmund to sign centre-back Manuel Akanji. Optimism deal for Swiss int’l will be struck for €17.5m. 27yo was set to become a free agent next summer & #MCFC have pounced @TheAthleticUK #BVB https://t.co/izVyzDggA5