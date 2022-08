Шахтар веде переговори з Арсеналом щодо трансферу вінгера збірної України Михайла Мудрика.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Лондонці дають зараз близько 15 млн фунтів за хавбека, але донецький клуб хоче отримати 25 млн в ідеалі.

