Борнмут звільнив головного тренера після розгрому від Ліверпуля

Джерело - afcb.co.uk.
Борнмут оголосив про звільнення Скотта Паркера з посади головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
До поєдинку проти Вулверхемптона команду готуватиме Гарі О'Ніл, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера. Борнмут подякував Паркеру за роботу і вже розпочав пошуки нового наставника.
Після 4-х турів АПЛ Борнмут посідає 17 місце. Підопічні Паркера стартували з перемоги 2:0 над Астон Віллою, а далі поступилися 0:4 Манчестер Сіті, 0:3 Арсеналу та 0:9 Ліверпуля.