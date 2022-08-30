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Борнмут звільнив головного тренера після розгрому від Ліверпуля

Сьогодні 12:12 334 0
Перша тренерська відставка в АПЛ 2022/23
Борнмут звільнив головного тренера після розгрому від Ліверпуля
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Футбольні трансфери

Джерело - afcb.co.uk.

Борнмут оголосив про звільнення Скотта Паркера з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

До поєдинку проти Вулверхемптона команду готуватиме Гарі О'Ніл, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера. Борнмут подякував Паркеру за роботу і вже розпочав пошуки нового наставника.

Після 4-х турів АПЛ Борнмут посідає 17 місце. Підопічні Паркера стартували з перемоги 2:0 над Астон Віллою, а далі поступилися 0:4 Манчестер Сіті, 0:3 Арсеналу та 0:9 Ліверпуля

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