Борнмут звільнив головного тренера після розгрому від Ліверпуля

Перша тренерська відставка в АПЛ 2022/23

Борнмут оголосив про звільнення Скотта Паркера з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

До поєдинку проти Вулверхемптона команду готуватиме Гарі О'Ніл, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера. Борнмут подякував Паркеру за роботу і вже розпочав пошуки нового наставника.

Після 4-х турів АПЛ Борнмут посідає 17 місце. Підопічні Паркера стартували з перемоги 2:0 над Астон Віллою, а далі поступилися 0:4 Манчестер Сіті, 0:3 Арсеналу та 0:9 Ліверпуля.