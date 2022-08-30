Лавриненко: Інгулець провалив перший тайм з Металістом

Інгулець награв на нічию у матчі з Металістом.

Про це розповів головний тренер ФК Інгулець Сергій Лавриненко.

"Стосовно гри можна сказати, що вийшло два різні тайми. Перший тайм був за Металістом, а другий тайм, я вважаю, більше нам вдався. Треба буде ще більше розібратися, можливо, хлопці трошки не змогли відновитися. У нас і дорога була далека, і на день менше було відпочинку. Тому перший тайм був не скажу що провалений, але виглядали ми мляво. Не було швидкості, не було агресії, багато чого ми не могли зробити, був великий брак в передачах.

Але в перерві ми з хлопцями по-чоловічому поговорили й на другий тайм вийшла вже зовсім інша команда. Забили м'яч, були ще моменти, де ми могли забивати. Але треба віддати належне і супернику, який теж мав моменти для взяття воріт. Тому вважаю, якщо брати гру в цілому, то результат закономірний", - розповів Лавриненко.