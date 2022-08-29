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Інтер на місяць втратив Лукаку

Сьогодні 22:40 198 0
Нападник пропустить понад місяць
Інтер на місяць втратив Лукаку
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ромелу Лукаку

Джерело - sport.ua.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку отримав травму на тренуванні клубу.

Про це повдіомляє Sky Sport Italia.

За результатами медобстеження форвард пропустить понад місяць і повернеться до гри вже на початку жовтня, після паузи на матчі збірних.

Таким чином, Лукаку пропустить матчі Серії А проти Кремонезе, Мілана, Торіно та Удінезе, а також поєдинки Ліги чемпіонів проти Баварії та Вікторії.

Лукаку повернувся в Інтер цього літа з Челсі і вже відзначився 1 голом та 1 асистом у 3 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що Лукаку може залишитися в Інтері на другий сезон.

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