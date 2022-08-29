Інтер на місяць втратив Лукаку

Нападник пропустить понад місяць

Нападник Інтера Ромелу Лукаку отримав травму на тренуванні клубу.

Про це повдіомляє Sky Sport Italia.

За результатами медобстеження форвард пропустить понад місяць і повернеться до гри вже на початку жовтня, після паузи на матчі збірних.

Таким чином, Лукаку пропустить матчі Серії А проти Кремонезе, Мілана, Торіно та Удінезе, а також поєдинки Ліги чемпіонів проти Баварії та Вікторії.

Лукаку повернувся в Інтер цього літа з Челсі і вже відзначився 1 голом та 1 асистом у 3 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що Лукаку може залишитися в Інтері на другий сезон.