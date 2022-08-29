Головне
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
Вчора 18:53 4132
Олександрія переграла Минай у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 336
Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 377
Маліновський передав ЗСУ вантажівку
Сьогодні 14:13 1074
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд
Сьогодні 09:45 26265
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну
Сьогодні 09:20 2874
Металіст прийме Інгулець, Олександрія зіграє з Минаєм. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:17 456
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться
Вчора 22:54 5844 3
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
Вчора 20:40 540
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023
Вчора 20:26 2693
Прямі трансляції

1+1 media: Частка перегляду матчу Динамо - Дніпро-1 склала 20,1%

Сьогодні 20:38 248 0
1+1 media: Частка перегляду матчу Динамо - Дніпро-1 склала 20,1%
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - 1plus1.ua.

1+1 media випустила пресреліз стосовно трансляції матчу 2-го туру УПЛ Динамо - Дніпро-1 (0:3).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Згідно з даними платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, на телеканалі 2+2 частка перегляду матчу в часовому слоті 17:00-19:00 склала 20,1%. Ці цифри вищі фактично в 3,5 раза за чотири попередні тижні цього слота в цей день. 

Таким чином, телеканал очолив топ серед усіх телеканалів на платформі в цей час, випередивши найближчого конкурента більше ніж у 2 рази, а подія викликала великий резонанс серед аудиторії платформи впродовж вихідних 27-28 серпня.

Своєю чергою, за грою на телеканалі Setanta Sports, яка також транслювала матч, спостерігало значно менше глядачів. Так, частка перегляду гри склала 2,1%", - йдеться в повідомленні.

Згодом 1+1 media оновили пресреліз, в якому прибрали інформацію про Setanta та пояснили помилку тим, що мова йшла про матч в записі, який транслювала Setanta.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій 3452
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться 5844 3
ПСЖ зіграв внічию з Монако, Марсель переграв Ніццу: результати матчів 4 туру Ліги 1 ПСЖ зіграв внічию з Монако, Марсель переграв Ніццу: результати матчів 4 туру Ліги 1 1156
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну 2874
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд 26265
Бенфіка визначилася із цінником на Яремчука Бенфіка визначилася із цінником на Яремчука 1632
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1559
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 55617
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21614 3
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17192 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 49810
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5923 1