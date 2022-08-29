1+1 media: Частка перегляду матчу Динамо - Дніпро-1 склала 20,1%

1+1 media випустила пресреліз стосовно трансляції матчу 2-го туру УПЛ Динамо - Дніпро-1 (0:3).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Згідно з даними платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, на телеканалі 2+2 частка перегляду матчу в часовому слоті 17:00-19:00 склала 20,1%. Ці цифри вищі фактично в 3,5 раза за чотири попередні тижні цього слота в цей день.

Таким чином, телеканал очолив топ серед усіх телеканалів на платформі в цей час, випередивши найближчого конкурента більше ніж у 2 рази, а подія викликала великий резонанс серед аудиторії платформи впродовж вихідних 27-28 серпня.

Своєю чергою, за грою на телеканалі Setanta Sports, яка також транслювала матч, спостерігало значно менше глядачів. Так, частка перегляду гри склала 2,1%", - йдеться в повідомленні.