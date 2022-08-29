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Захисник Шахтаря вибув на шість місяців

Сьогодні 19:53 293 0
Віктор Корнієнко травмувався у матчі проти Кривбаса.
Захисник Шахтаря вибув на шість місяців
#Віктор Корнієнко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко тривалий час буде поза футболом.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Оборонець травмувався у матчі 2 туру УПЛ проти Кривбасу.

Лікарі діагностували у Корнієнка розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. 5 вересня захисника прооперують, на відновлення йому знадобиться аж 6 місяців. Це означає, що Віктор пропустить усі поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів та першого кола чемпіонату України.

Матч проти Кривбасу була для українця дебютною цього сезону, він встиг провести на полі лише 18 хвилин. Загалом в активі Корнієнка 29 матчів у футболці "гірників".

Нагадаємо, Евертон запропонував Шахтарю 30 млн євро за Мудрика.

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